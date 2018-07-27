Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,949-1,212 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,949 1,212Ekmeklik beyaz sert buğday 0,990 0,998 Ekmeklik diğer buğday 0,951 0,982Düşük vasıflı buğday 0,912 1,227ARPALAR Arpalar 0,852 0,862 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,006 1,006 BAKLİYATLAR Fasulye 4,050 4,050
Ekmeğe gelen zamla ilgili son dakika gelişme!
Ocak ayında memurlar ne kadar zam alacak?
Dolar ne kadar? (27 Temmuz 2018)
İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı
Ekmeğe yüzde 15 zam geldi
Dolar ne kadar? (26 Temmuz dolar kuru)
Rahip Brunson kararına piyasaların tepkisi
Halkbank hisselerine ‘Brunson’ etkisi
Fiat Chrysler eski CEO'su Marchionne hayatını kaybetti
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile