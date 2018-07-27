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Konya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 15:33 | Son Güncelleme

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,949-1,212 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,949-1,212 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,949 1,212Ekmeklik beyaz sert buğday 0,990 0,998 Ekmeklik diğer buğday 0,951 0,982Düşük vasıflı buğday 0,912 1,227ARPALAR Arpalar 0,852 0,862 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,006 1,006 BAKLİYATLAR Fasulye 4,050 4,050

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