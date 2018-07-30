Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,980-1,261 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,980 1,261 Ekmeklik beyaz sert buğday 0,976 1,016 Ekmeklik diğer buğday 0,956 1,103 Düşük vasıflı buğday 0,886 1,359 ARPALAR Arpalar 0,850 0,869 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,968 0,968
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