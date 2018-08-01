FİNANS

Konya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 15:38 | Son Güncelleme

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,942-1,253 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,942-1,253 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,942 1,253 Ekmeklik beyaz sert buğday 0,971 0,971 Ekmeklik diğer buğday 0,898 1,058 Düşük vasıflı buğday 0,860 1,489 Makarnalık buğday 1,078 1,228 ARPALAR Arpalar 0,847 0,881 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,944 0,944

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Konya Ticaret Borsası

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