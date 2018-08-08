Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,041-1,343 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğdaylar 1,027 1,090 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,041 1,343 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,020 1,020 Ekmeklik diğer buğday 0,987 1,118Düşük vasıflı buğday 0,889 1,344ARPALAR Arpalar 0,857 0,881BAKLİYATLAR Fasulye 3,425 3,425
Vekaleten kurban bağışı bedelleri açıklandı
Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu
Goldman Sachs'dan Türk bankalarına kur uyarısı
Borsa İstanbul Genel Kurul'u 31 Ağustos'ta toplanacak
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (7 Ağustos 2018)
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Borsa haftaya düşüşle başladı
İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması
Son dakika! Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi sona erdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum