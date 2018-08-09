Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,197-1,335 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğdaylar 1,077 1,077 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,197 1,335 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,079 1,079 Ekmeklik diğer buğday 0,984 1,065Düşük vasıflı buğday 0,876 1,401ARPALAR Arpalar 0,851 0,884BAKLİYATLAR Fasulye 3,218 3,876
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