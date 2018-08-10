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Konya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 14:50 | Son Güncelleme

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,038-1,312 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,038-1,312 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR Makarnalık buğdaylar 1,040 1,050 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,038 1,312 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,201 1,201 Ekmeklik diğer buğday 0,908 1,081Düşük vasıflı buğday 0,889 1,540ARPALAR Arpalar 0,861 0,888

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