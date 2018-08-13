Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,005-1,326 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğdaylar 1,056 1,177 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,005 1,326 Ekmeklik diğer buğday 0,969 1,110 Düşük vasıflı buğday 0,887 1,423 ARPALAR Arpalar 0,868 0,889 BAKLİYATLAR Fasulye 4,004 4,115
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