Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1-1,401 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğdaylar 1,052 1,076 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1 1,401 Ekmeklik beyaz sert buğday 0,999 0,999 Ekmeklik diğer buğday 0,924 1,287Düşük vasıflı buğday 0,926 1,600ARPALAR Arpalar 0,889 0,915BAKLİYATLAR Mercimek 1,511 2,209
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