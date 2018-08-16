Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,170-1,459 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğdaylar 1,038 1,038 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,170 1,459 Ekmeklik diğer buğday 1,004 1,088Düşük vasıflı buğday 0,956 1,600ARPALAR Arpalar 0,933 0,951BAKLİYATLAR Mercimek (Yeşil) 1,870 1,870 Fasulye 4,436 4,436
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