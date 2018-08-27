Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,201-1,441 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,201 1,441Ekmeklik beyaz sert buğday 1,028 1,028 Ekmeklik diğer buğday 0,958 1,152Düşük vasıflı buğday 0,901 1,417ARPALAR Arpalar 0,917 0,952BAKLİYATLAR Fasulye 3,336 4,716
40 bin nüfuslu kente 270 bin araç girişi oldu
İtalya'da görüp Türkiye’de uyguladılar, para basıyorlar
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Dolar ne kadar? 27 Ağustos dolar yorumları
Mahir Ünal: Kur atağı bertaraf edildi
İlaç fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!
Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları
Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler
Okuyucu Yorumları 0 yorum