Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,153-1,569 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,153 1,569Ekmeklik diğer buğday 1,016 1,580Düşük vasıflı buğday 0,967 1,509ARPALAR Arpalar 0,971 1,011BAKLİYATLAR Fasulye 4,013 5,106
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