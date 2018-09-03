Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,245-1,630 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
EN YÜKSEK
BUĞDAYLAR Makarnalık buğdaylar 1,170 1,170 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,245 1,630 Ekmeklik diğer buğday 1,113 1,173 Düşük vasıflı buğday 1,056 1,650ARPALAR Arpalar 1,054 1,081 BAKLİYATLAR Fasulye 2,501 5,304
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