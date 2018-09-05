Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,154-1,670 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,154 1,670 Ekmeklik diğer buğday 1,158 1,158 Düşük vasıflı buğday 1,101 1,661ARPALAR Arpalar 1,064 1,100 BAKLİYATLAR Fasulye 4,120 5,218
Güvensiz ürünü ifşa dönemi başladı
Yatırım gurusu'ndan Türk Lirası tavsiyesi
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 5 Eylül dolar yorumları
Borsa İstanbul Genel Kurulu 27 Eylül'de yapılacak
Fitch, Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? 4 Eylül dolar yorumları
'Şarbon' karaborsacıları! Hemen harekete geçtiler
'Turizmde rekorlar kırarak devam ediyoruz'
Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum