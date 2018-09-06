Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,250-1,690 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
EN YÜKSEK
BUĞDAYLAR Makarnalık buğdaylar 1,267 1,267Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,250 1,690Ekmeklik diğer buğday 1,176 1,664Düşük vasıflı buğday 1,133 1,661ARPALAR Arpalar 1,105 1,122DİĞER HUBUBATLAR Yulaf 0,978 0,978BAKLİYATLAR Fasulye 4,190 4,657
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