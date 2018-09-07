Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,201-1,691 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,201 1,691Ekmeklik diğer buğday 1,170 1,670Düşük vasıflı buğday 1,138 1,673ARPALAR Arpalar 1,126 1,142DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,243 1,243BAKLİYATLAR Fasulye 4,500 5,358
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