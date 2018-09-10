Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,164-1,660 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,164 1,660Ekmeklik diğer buğday 1,056 1,301 Düşük vasıflı buğday 1,107 1,650 ARPALAR Arpalar 1,062 1,109 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,050 1,216 BAKLİYATLAR Fasulye 3,300 5,348
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