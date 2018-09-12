Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,104-1,603 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,104 1,603 Ekmeklik diğer buğday 1,151 1,306 Düşük vasıflı buğday 1,099 1,633 Makarnalık buğday 1,255 1,255 ARPALAR Arpalar 1,047 1,103 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,152 1,220BAKLİYATLAR Fasulye 4,638 5,084
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