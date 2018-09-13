Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,201-1,564 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,201 1,564 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,101 1,101 Ekmeklik diğer buğday 1,201 1,318 Düşük vasıflı buğday 1,095 1,614ARPALAR Arpalar 1,045 1,077 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,901 1,211BAKLİYATLAR Fasulye 2,123 5,272
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