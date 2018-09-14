Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,119-1,532 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,119 1,532Ekmeklik beyaz sert buğday 1,205 1,205 Ekmeklik diğer buğday 1,117 1,551 Düşük vasıflı buğday 0,982 1,539 ARPALAR Arpalar 1,031 1,071 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,909 1,201BAKLİYATLAR Fasulye 4,112 5,801
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