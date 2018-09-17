Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,321-1,605 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,200 1,308 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,321 1,605Ekmeklik diğer buğday 1,156 1,630Düşük vasıflı buğday 1,025 1,382ARPALAR Arpalar 1,032 1,076 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,958 1,176BAKLİYATLAR Fasulye 4,627 5,415
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