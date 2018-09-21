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Konya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 13:55 | Son Güncelleme

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,394-1,632 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,394-1,632 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,394 1,632 Ekmeklik diğer buğday 1,176 1,260 Düşük vasıflı buğday 0,985 1,403 ARPALAR Arpalar 1,022 1,030 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,900 1,101 BAKLİYATLAR Fasulye 4,300 5,304

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Konya Ticaret Borsası

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