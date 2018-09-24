Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,264-1,601 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,264 1,601Ekmeklik diğer buğday 1,202 1,346Düşük vasıflı buğday 1,080 1,525ARPALAR Arpalar 1,001 1,032 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,835 1,051BAKLİYATLAR Fasulye 4,216 5,223
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