Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,300-1,581 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,300 1,581 Ekmeklik diğer buğday 1,116 1,292 Düşük vasıflı buğday 1,090 1,600 Makarnalık buğday 1,146 1,146 ARPALAR Arpalar 1,000 1,031DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,940 1,067BAKLİYATLAR Fasulye 3,900 5,353
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