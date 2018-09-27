Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,171-1,490 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,031 1,078 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,171 1,490 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,162 1,356 Ekmeklik diğer buğday 1,062 1,080 Düşük vasıflı buğday 1,026 1,450 ARPALAR Arpalar 0,952 1,024 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,846 1,034 BAKLİYATLAR Fasulye 4,551 5,276
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