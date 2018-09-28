Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,150-1,458 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,159 1,159 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,150 1,458Ekmeklik beyaz sert buğday 1,325 1,325 Ekmeklik diğer buğday 1,251 1,525Düşük vasıflı buğday 0,999 1,495ARPALAR Arpalar 0,980 1,016DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,826 1,023BAKLİYATLAR Fasulye 4,112 5,303
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