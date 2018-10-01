Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,229-1,562 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,115 1,190 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,229 1,562 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,452 1,452 Ekmeklik diğer buğday 1,084 1,554 Düşük vasıflı buğday 1,015 1,400 ARPALAR Arpalar 0,951 0,970 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,801 1,003 BAKLİYATLAR Fasulye 4,536 5,005
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