Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,280-1,530 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,149 1,152 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,280 1,530Ekmeklik beyaz sert buğday 1,383 1,383 Ekmeklik diğer buğday 1,200 1,400 Düşük vasıflı buğday 1,060 1,420 ARPALAR Arpalar 0,942 0,991 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,801 0,992 BAKLİYATLAR Fasulye 3,901 5,000
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