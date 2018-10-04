Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,201-1,442 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,153 1,288 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,201 1,442 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,262 1,262 Ekmeklik diğer buğday 1,112 1,315 Düşük vasıflı buğday 1,102 1,312 ARPALAR Arpalar 0,952 0,977 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,751 0,972 BAKLİYATLAR Fasulye 4,656 5,214
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