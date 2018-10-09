Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,000-1,550 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,000 1,550Ekmeklik diğer buğday 1,153 1,303 Makarnalık buğdaylar 1,294 1,294 Düşük vasıflı buğday 0,950 1,517 ARPALAR Arpalar 0,955 0,990 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,810 0,921 BAKLİYATLAR Fasulye 4,301 5,301
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