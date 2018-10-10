Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,351-1,551 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,170 1,170 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,351 1,551 Ekmeklik diğer buğday 1,028 1,300Düşük vasıflı buğday 1,151 1,534ARPALAR Arpalar 0,999 1,018 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,832 0,926BAKLİYATLAR Fasulye 3,856 5,156
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