Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,325-1,502 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,176 1,307 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,325 1,502 Ekmeklik diğer buğday 1,070 1,117Düşük vasıflı buğday 0,986 1,444ARPALAR Arpalar 0,906 1,032DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,774 0,937BAKLİYATLAR Fasulye 4,622 5,007
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