Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,319-1,532 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,113 1,113 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,319 1,532 Ekmeklik diğer buğday 1,046 1,158Düşük vasıflı buğday 0,975 1,500ARPALAR Arpalar 1,014 1,042DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,816 0,940BAKLİYATLAR Fasulye 4 5,217
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