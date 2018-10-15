Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,076-1,407 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik beyaz sert buğday 1,223 1,230 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,076 1,407 Ekmeklik diğer buğday 1,082 1,279 Düşük vasıflı buğday 0,955 1,591 ARPALAR Arpalar 1,009 1,050DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,865 0,980 BAKLİYATLAR Fasulye 4,802 5,002
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