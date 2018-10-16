Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,241-1,511 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,241 1,511Ekmeklik beyaz sert buğday 1,327 1,327Ekmeklik diğer buğday 1,035 1,141Düşük vasıflı buğday 1,026 1,469ARPALAR Arpalar 1,019 1,040DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,843 0,994BAKLİYATLAR Fasulye 4,430 4,928
Audi’ye 800 milyon avroluk dizel cezası
2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor
Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Otomotiv sektöründe ihracat rekoru geliyor
Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları
Milyonları ilgilendiren gelişme! Uzatılmıştı... Bugün son gün
Bakan Pakdemirli'den mısır üreticisini sevindirecek haber (2018 mısır alım fiyatı)
Okuyucu Yorumları 0 yorum