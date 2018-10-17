Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,190-1,538 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,190 1,538 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,250
1,250 Makarnalık buğday 1,189 1,189 Ekmeklik diğer buğday 1,083 1,285 Düşük vasıflı buğday 1,065 1,478 ARPALAR Arpalar 0,999 1,028 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,805 0,975 BAKLİYATLAR Fasulye 4,456 5,260
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