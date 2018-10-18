Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,315-1,370 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,315 1,370 Ekmeklik diğer buğday 1,053 1,157 Düşük vasıflı buğday 1,085 1,463 ARPALAR Arpalar 0,980 1,015 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,801 0,960 BAKLİYATLAR Fasulye 4,866 5,249
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