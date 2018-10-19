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Konya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 14:26 | Son Güncelleme

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,053 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,053 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,053 1,053 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,282 1,282 Ekmeklik diğer buğday 1,278 1,278 Düşük vasıflı buğday 1,044 1,252 ARPALAR Arpalar 0,950 0,991 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,700 0,957 BAKLİYATLAR Fasulye 4,624 5,011

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Anahtar Kelimeler:
Buğday borsası hububat piyasası KTB

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