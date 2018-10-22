Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,183-1,268 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,183 1,268 Ekmeklik diğer buğday 1,166 1,205 Düşük vasıflı buğday 0,900 1,400 Makarnalık buğday 1,167 1,167 ARPALAR Arpalar 0,953 0,990 DİĞER HUBUBATLAR Tritikale
1,100 1,100 Mısır 0,826 0,959 BAKLİYATLAR Fasulye 4,155 5,118 YAĞLI TOHUMLAR Ayçiçeği 1,126 1,126
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