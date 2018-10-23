Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,366-1,465 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,366 1,465 Ekmeklik diğer buğday 1,062 1,361 Düşük vasıflı buğday 1,132 1,447 ARPALAR Arpalar 1,002 1,019 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,746 0,956 BAKLİYATLAR Fasulye 3,909 4,600
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