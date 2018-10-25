FİNANS

Konya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 13:55 | Son Güncelleme

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,307 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,307 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,307 1,307 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,255 1,255 Ekmeklik diğer buğday 0,901 1,100 Düşük vasıflı buğday 1,250 1,350 ARPALAR Arpalar 1,011 1,018 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,805 0,945 BAKLİYATLAR Fasulye 3,139 3,139

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Anahtar Kelimeler:
Buğday borsası hububat piyasası KTB

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