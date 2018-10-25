Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,307 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,307 1,307 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,255 1,255 Ekmeklik diğer buğday 0,901 1,100 Düşük vasıflı buğday 1,250 1,350 ARPALAR Arpalar 1,011 1,018 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,805 0,945 BAKLİYATLAR Fasulye 3,139 3,139
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