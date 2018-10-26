Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,037-1,370 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,037 1,370 Ekmeklik diğer buğday 1,050 1,086 Düşük vasıflı buğday 1,086 1,157 ARPALAR Arpalar 1,015 1,017 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,873 0,948 BAKLİYATLAR Fasulye 4,003 4,750
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