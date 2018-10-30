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Konya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 14:12 | Son Güncelleme

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,126-1,418 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,126-1,418 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,126 1,418Ekmeklik diğer buğday 1,216 1,216 Düşük vasıflı buğday 1,101 1,461ARPALAR Arpalar 0,995 1,018 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,856 0,961BAKLİYATLAR Fasulye 4,030 4,673

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Konya Ticaret Borsası

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