Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,237-1,399 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,237 1,399 Ekmeklik diğer buğday 1,169 1,169 Düşük vasıflı buğday 1,111 1,400ARPALAR Arpalar 0,987 1,012 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,837 0,963 BAKLİYATLAR Fasulye 3,254 4,701
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