Konya Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,001-1,325 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik diğer buğday 1,061 1,305 Düşük vasıflı buğday 1,001 1,325 ARPALAR Arpalar 0,995 1,019 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,781 0,945 BAKLİYATLAR Fasulye 4,794 4,794
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