Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,224 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,170 1,170Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,224 1,224 Düşük vasıflı buğday 1,127 1,265ARPALAR Arpalar 1,006 1,041 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,816 0,943BAKLİYATLAR Fasulye 3,002 4,622
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