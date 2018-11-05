Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,325-1,470 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,203 1,203 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,325 1,470Ekmeklik beyaz sert buğday 1,443 1,443 Ekmeklik diğer buğday 1,201 1,330 Düşük vasıflı buğday 1,101 1,408 ARPALAR Arpalar 0,989
1,032 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,827 0,933 BAKLİYATLAR Fasulye 2,750 4,801
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