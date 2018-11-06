Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,418 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,190 1,190 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,418 1,418Düşük vasıflı buğday 1,101 1,314ARPALAR Arpalar 0,994 1,020 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,801 0,929BAKLİYATLAR Fasulye 4,556 4,556
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