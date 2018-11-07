Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,202-1,226 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,202 1,226Ekmeklik diğer buğday 1,101 1,101 Düşük vasıflı buğday 1,076 1,176ARPALAR Arpalar 1 1,018 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,790 0,920BAKLİYATLAR Fasulye 3,274 4,520
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