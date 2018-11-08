Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,370-1,512 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,370 1,512 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,319 1,319 Ekmeklik diğer buğday 1,099 1,177 Düşük vasıflı buğday 1,065 1,281 Makarnalık buğdaylar 1,188 1,199 ARPALAR Arpalar 0,970 0,995 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,785 0,911BAKLİYATLAR Fasulye 4,620 4,792
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