Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,163-1,451 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,175 1,223Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,163 1,451Ekmeklik diğer buğday 1,001 1,130 Düşük vasıflı buğday 1,170 1,340ARPALAR Arpalar 0,998 1,030DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,831 0,912BAKLİYATLAR Fasulye 1,500 4,445
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